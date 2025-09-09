Poszukiwania złotego pociągu „utknęły”? „Trzeba byłoby zrobić odwierty”

O złotym pociągu ponownie stało się głośno za sprawą grupy poszukiwawczej „Złoty Pociąg 2025”. Z jednym z jej członków spotkała się niedawno Joanna Lamparska. Pisarka, dziennikarka i autorka kanału Hi!History opowiedziała o tym, na jakim etapie są obecnie poszukiwania.

Złoty pociąg rozpala wyobraźnię. Na jakim etapie są poszukiwania?

– Grupa dostała pozwolenie na przeprowadzenie pierwszego etapu prac poszukiwawczych. Ale w tym przypadku nie ma szans na to, że do przełomu mogłyby doprowadzić działania jedynie z wykrywaczem metali. Trzeba byłoby zrobić odwierty i grupa pana M. chce się o nie starać – mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Wprost”.

– Na marginesie: o miejscu, w którym szuka ekipa pana M. od lat krąży mnóstwo opowieści i, proszę mi wierzyć, że kolportują je ludzie, wykonujący zawody społecznego zaufania. Z drugiej natomiast strony, dostępna dokumentacja całkowicie zaprzecza, aby cokolwiek w tamtym miejscu można było znaleźć – zaznacza ekspertka.

Złoty pociąg łącznikiem pokoleń? „Nie »zabijałabym« tego tematu”

Joanna Lamparska na sprawę złotego pociągu patrzy też w ujęciu socjologicznym. – Z jednej strony w tej sprawie nie ma żadnego konkretu, a z drugiej – stał się czymś w rodzaju mostu tożsamościowego, łączącym różne pokolenia mieszkańców Dolnego Śląska. Dlatego też nie „zabijałabym” tego tematu, bo on stał się częścią naszej historii. Z całą pewnością sprawił, że Wałbrzych stał się rozpoznawalny na świecie – podkreśla nasza rozmówczyni.

Jak zaznacza ekspertka, potrzeba poszukiwania jest ogromna, ale „odkrywanie, a co za tym idzie porządkowanie historii, powinno odbywać się w sposób metodyczny i być oparte na dobrej kweredzie”. – Jednocześnie – w rozumieniu społecznym – lepiej mieć poczucie, że jako kraj mamy swoją tajemnicę, niż ją odkryć, a zamiast złotego pociągu odnaleźć np. żelazną podkowę. Wtedy napompowany balon zostałby przebity – podsumowuje wątek.

