Mrożące krew w żyłach sceny w Warszawie. „Zamykajcie, bo strzelają!”

O groźnym zdarzeniu jako pierwszy poinformował serwis miejskireporter.pl.

Z ustaleń redakcji wynika, że 11 września, chwilę po południu, na terenie Białołęki latały kule. Jedna z kobiet, która ukryła się w znajdującym się w pobliżu warsztacie, krzyknęła, by „zamknąć drzwi, bo strzelają!”.

Niedługo później dwaj podejrzani mężczyźni zostali zatrzymani przez policję. Funkcjonariusze brali w czwartek udział w pościgu ulicami Warszawy.

Warszawa. Policyjny pościg i strzały na terenie Białołęki. Szczegóły niepokojącej sprawy

Według informacji, które przekazał Miejski Reporter, całe zdarzenie miało związek z zatrzymaniem dwóch osób, które podejrzane są o dokonanie rozboju na terenie powiatu pruszkowskiego (województwo mazowieckie). Mundurowi udali się w pogoń za mężczyznami, a w trakcie „dynamicznej akcji” m.in. oddali strzały z broni służbowej. 21-latek i 22 latek usiłowali zbiec samochodem osobowym.

W końcu ścigani poddali się. Zostali wtedy zatrzymani przez funkcjonariuszy policji, którzy prowadzili czynności w południowej części dzielnicy Białołęka. Zanim ujęli podejrzanych, najpierw zablokowali im przejazd – jedną z dróg, po czym ci, nie mając innego wyjścia, opuścili pojazd i ruszyli przed siebie pieszo. Od tamtej chwili zbyt długo nie pozostawali na wolności.

Redakcja MR jest na miejscu zdarzenia. Jak relacjonują dziennikarze, na miejscu znajduje się m.in. prokurator, który „bada aspekty użycia broni”, czyli zasadność użycia takiego środka. Policyjni technicy dokonują natomiast oględzin i pomiarów, a także zabezpieczają materiały dowodowe – w tym łuski po nabojach, które leżą na ulicy.

Policyjna akcja zakończyła się sukcesem. Żadnej osobie postronnej nie stała się krzywda. Mieszkańcy Warszawy byli jednak zaniepokojeni. Zdaniem jednego z anonimowych świadków w trakcie pościgu paść miało nawet kilka strzałów.

Komunikat prasowy policji. Warszawskie służby potwierdzają zdarzenie

Warszawska policja wydała ws. komunikat. Jak możemy się z niego dowiedzieć, „funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, podczas zatrzymania trzech sprawców rozboju, wykorzystali broń służbową”.

„Policjanci zabezpieczyli także samochód, którym próbowali uciec mężczyźni. Zatrzymane osoby to Polacy w wieku 21 i 22 lat. Nikomu nic się nie stało. Czynności w toku” – wskazano.

