Policja pilnie poszukuje małżeństwa. „Istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia”

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie prowadzą pilne poszukiwania małżeństwa. Krzysztof i Zuzanna Grad po raz ostatni byli widziani w środę 10 września około godziny 9:00 rano.

Krzysztof i Zuzanna Grad zaginęli. Policja z Ostrzeszowa poszukuje małżeństwa

Z ustaleń funkcjonariuszy pracujących nad wyjaśnieniem okoliczności zaginięcia małżeństwa wynika, że istnieje realne zagrożenie ich zdrowia oraz życia.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie Krzysztofa i Zuzanny Grad, a w szczególności dotyczące miejsca ich przebywania, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie pod numerem telefonu 47 77 57 200, 211 lub 213.

