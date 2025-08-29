Tajemnicze zaginięcie kobiety. „Zerwała kontakt z rodziną”

Niemal każdego dnia w Polsce dochodzi do zaginięć – zarówno dzieci, jak i dorosłych (w tej grupie bez śladu znikają często osoby starsze). Wiele spraw kończy się na szczęście dobrze – poszukiwani ludzie odnajdują się, czasami po kilku godzinach, innym razem dopiero po wielu tygodniach.

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku (województwo mazowieckie) poinformowała w czwartek o nagłym zaginięciu 42-letniej Marii Świerczyńskiej. Gdzie znajduje się dziś kobieta?

Mazowsze. Tajemnicze zaginięcie kobiety

Sprawa sięga końcówki 2022 roku. Blisko trzy lata temu, w grudniu, 42-latka „zerwała kontakt z rodziną” – ustalili policjanci, o czym w komunikacie prasowym z 28 sierpnia napisał podkomisarz Patryk Domarecki, pełniący funkcje oficera prasowego otwockiej KPP.

Funkcjonariusz w imieniu mundurowych, którzy zajmują się poszukiwaniem kobiety, zwrócił się o pomoc do internautów. Jeśli ktokolwiek dysponuje wiedzą, która może pomóc w jej odnalezieniu, proszony jest o pilny kontakt ze służbami. Celem działań, które podejmują policjanci, jest „ustalenie miejsca jej pobytu”.

Policja z Otwocka opublikowała rysopis i zdjęcie portretowe 42-latki

Do komunikatu dołączono fotografię 42-latki (znajduje się poniżej). Opublikowano też jej rysopis. Ma około 166 centymetry wzrostu, szczupłą sylwetkę i długie włosy (koloru brązowego – jest szatynką). Ma też szare oczy. Jeśli chodzi o znaki szczególne – nie dotyczą one kobiety. Nie wiadomo też, jak ubrana była w dniu zaginięcia.

„Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku” – apeluje podkom. Domarecki. Można dzwonić pod numer telefonu: 47 724 19 00, a także skontaktować się z najbliższą jednostką policji, wybierający ogólnopolski nr alarmowy: 112.

