Służby znalazły uzbrojenie na Mazowszu. Jest komunikat Żandarmerii Wojskowej

W sobotę 13 września Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat prasowy, w którym informowała o nietypowym znalezisku. W powiecie otwockim natrafiono na przedmiot, który przypomina poradziecką wyrzutnię pocisków.

Józefów. Niezwykłe odkrycie Żandarmerii Wojskowej

„Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie Policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot. Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy” – czytamy w komunikacie.

„Przedmiot ten zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione” – dodawano.

Czym jest broń typu Fagot?

9K111 Fagot to pamiętający czasy radzieckie system przeciwpancernych pocisków kierowanych. Stworzony został przez Zakłady Mechaniczne Tuła w latach sześćdziesiątych XX w. jako przeciwpancerny pocisk kierowany drugiej generacji. Przystosowano go później do odpalania pocisków z wyrzutni przenośnych oraz montowanych na pojazdach, które nazywano "niszczycielami czołgów". Fagot wszedł do służby w 1970 roku.

Z Fagotów korzystało także polskie wojsko. W latach 1976-1982 do PRL dotarło łącznie 116 wyrzutni 9P135M systemu 9K111. W ten sposób komunistyczne władze chciały dozbroić pułki w czterech dywizjach zmechanizowanych. 419 zestawów Fagotów trafiło do armii NRD.

