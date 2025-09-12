WOT poszukuje drona w Warszawie. Kosiniak-Kamysz o „weryfikacji”

W piątek (12 września), po południu, odbyła się konferencja prasowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Londynie. Wicepremier został przez dziennikarzy w Wielkiej Brytanii zapytany o kwestie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Liczne incydenty tego typu miały miejsce w nocy z wtorku na środę, w pierwszej połowie września. Pytanie dotyczyło konkretnie drona, który jest właśnie poszukiwany na terenie warszawskiej dzielnicy.

– Jeśli chodzi o poszukiwania w Wesołej, został uruchomiony WOT. To są informacje, które zostały do nas przekazane. Weryfikujemy, na razie nie ma informacji o związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej pomiędzy 9 a 10 września, ale wszystko, jak zawsze, precyzyjnie i transparentnie będzie zweryfikowane – zapowiedział szef MON.

Jak przypomina stacja TVN24, na terenie województwa mazowieckiego odkryto dotychczas dwa UAV-y – w Nowym Mieście i na terenie gminy Korytnica (na Mazowszu).

DORSZ i RCB o rosyjskich dronach na terenie Polski

Przypomnijmy – parę dni temu Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało za pośrednictwem platformy X o wielokrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez obiekty wojskowe. Zdecydowano o rozpoczęciu operacji, która miała na celu ich „identyfikację i neutralizację”. Na polecenie przełożone żołnierze „użyli uzbrojenia” – zostały zestrzelone. Następnie służby rozpoczęły poszukiwania dronów na terenie kilku regionów (w tym m.in. na Ziemi Świętokrzyskiej).

Do sprawy włączyło się nawet Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, podległe bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Pojawiło się ostrzeżenie, które w formie krótkich wiadomości tekstowych wyświetliło się na smartfonach mieszkańców Polski.

„W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej, do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano alert RCB o treści: »Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój«” – informowali przedstawiciele RCB.

Czytaj też:

Ekspert o kradzieży auta Tuska. To dlatego złodzieje postanowili je oddać?Czytaj też:

Wielki Bu zatrzymany. Czynności prowadzili policjanci z Niemiec