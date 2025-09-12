Rolnik znalazł drona na swoim polu. Został „gwiazdą” internetu

W nocy z 9 na 10 września (z wtorku na środę), na terytorium Polski spadło kilkanaście rosyjskich UAV-ów. Obiekty wojskowe zostały zestrzelone przez polskich żołnierzy, ponieważ dowództwo stwierdziło po analizie sytuacji, że ich obecność stwarza ryzyko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Po tym jak obiekty różnego rodzaju wylądowały na terenie kraju, rozpoczęły się ich poszukiwania. Zajmowały się tym m.in. policja i wojsko, ale jeden z rolników z Wohynia znalazł drona na polu jeszcze zanim zrobiły to odpowiednie służby.

Rolnik z Wohynia znalazł drona na polu. „Był rozwalony”

Mężczyzna po swojej szczerej wypowiedzi zyskał szybką rozpoznawalność w internecie. W rozmowie z „Faktem” opowiadał, że wstał wcześnie rano, żeby przygotować paszę dla zwierząt, ale ani nie słyszał, ani nie widział żadnego drona w rejonie polak, którego jest właścicielem. Kilka godzin później zadzwonił do niego sąsiad i przekazał mu, że na jego ziemi „rozbił się samolot”. Potem zobaczył powiadomienie na smartfonie – był to alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący akcji poszukiwawczej.

Nie poszedł więc na pole, by samemu sprawdzić, czy wylądował na nim „samolot”, ale – po odczytaniu ostrzeżenia RCB – wezwał na miejsce policję. – No i był, rozwalony – leżał do góry brzuchem, bo kół nie posiadał. (...) W ciągu 10 minut pojawił się pierwszy radiowóz – i od razu chłopcy zaczęli zabezpieczać teren. Później zjechało się tu chyba pół komendy. Też wojsko i Żandarmeria Wojskowa, prokuratura... Pojawił się starosta, wójt gminy. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć teren ze strażą, żeby to wszystko zostało nienaruszone – mówił.

Opowiedział też o swoim sąsiedzie, z którym ma przyjacielskie stosunki, a który poinformował go o „samolocie w polu”. Mężczyzna, mieszkaniec Wohynia, słyszał drona. – Ale myślał, że to u niego w chlewni, wentylatory. Nie zawracał sobie głowy. Słyszał jakiś warkot. Zbagatelizował to – opowiadał.

Lubelszczyzna. Rolnik nie czuje się „gwiazdą”, ale po nagraniu dostał „ogrom telefonów”

Kim jest mężczyzna? To Krzysztof Trochimiak. Przyznał, że po filmie, który opublikowany został na platformie YouTube przez „Fakt”, dostał „ogrom telefonów”. – Gwiazdą internetu się nie czuję absolutnie. Lubię prostotę. Im mniej skomplikowane, tym bardziej przyjazne człowiekowi według mnie – zaznaczył.

