Reparacje wojenne od Niemców. Polacy mają jasne stanowisko

Pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie Onetu badanie, które dotyczy sprawy sięgającej połowy XX wieku – konkretnie drugiej wojny światowej.

Czy Polska powinna starać się o reparacje od Niemiec, które wyrządziły sporo szkód m.in. na naszych ziemiach? Część obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym polityków (głównie prawicowych) wskazuje, że Polska tak naprawdę nigdy nie otrzymała adekwatnych rekompensat finansowych za ogromne starty materialne, kulturowe, ale przede wszystkim ludzkie.

Przedstawiciele polskiego narodu – w postaci 828 respondentów, którzy wzięli udział w sondażu – zabrali głos w tej gorącej sprawie. „Próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania” – poinformowała pracownia. Badanie przeprowadzone zostało przy użyciu metody wywiadów online (korzystano przy tym z panelu SW Research).

Wyniki sondażu pokazują jasną przewagę tylko jednej odpowiedzi

Jak dokładnie brzmiało pytanie? „Czy popiera Pan(i) starania prezydenta Karola Nawrockiego o uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec?” – na co twierdząco („tak”) odpowiedziało 54 procent osób. Przeciwnych („nie”) jest takim działaniom 26,8 proc. Część osób nie potrafiła wskazać żadnej z odpowiedzi (wybrała opcję: „trudno powiedzieć”).

A co o wątku dotyczącym zapłaty za odniesione przez nią w wojnie straty sądzą eksperci? W rozmowie z portalem Wprost profesor Robert Grzeszczak – kierownik Katedry Prawa Ponadnarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – stwierdził swego czasu, że „sprawa reparacji dla Polski została zamknięta”.

– Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, krajowego i unijnego odpowiedź jest jednoznacznie negatywna – podkreślał. Wymienił też wtedy konkretne dokumenty: umowę dot. konferencji poczdamskiej, polsko-radziecką i jednostronną deklarację rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której „Polska zrzekła się dalszych roszczeń wobec Niemiec”.

