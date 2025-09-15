Nowy plan Nawrockiego. Nie musi zabiegać o przychylność „junior partnera”

Pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego minął, a wraz z nim pojawiły się kolejne pytania o to, w jakim kierunku politycznym będzie zmierzała głowa państwa. Czy będzie politykiem, któremu najbliżej do ugrupowania, które wystawiło go w wyborach, czy raczej zbliży się do młodszego pokolenia polityków w Konfederacji?

– Z tego, co obserwuję prezydent nie nawiązuje ściślejszych relacji z Mentzenem i jego ludźmi. Nie chce, żeby ktoś mu dyktował co ma robić, a politycy Konfederacji są z tego znani – mówi nasz rozmówca. Jego zdaniem, Karol Nawrocki będzie się starał budować własną pozycję na prawicy w oparciu o PiS, które też będzie musiało w perspektywie przejść zmianę pokoleniową.