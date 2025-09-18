Niezapowiedziana wizyta w Ukrainie. Delegacja z Polski w Kijowie

W czwartkowy poranek (18 września) Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o wizycie polskiej delegacji w Kijowie. Do Ukrainy pojechali m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, a także prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz i szef wojsk dronowych gen. Mirosław Bodnar. Szczegóły wizyty ze względów bezpieczeństwa były trzymane w tajemnicy.

Na dworcu w Kijowie delegacja została przywitana przez chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza. W planach wizyty w Ukrainie jest m.in. spotkanie z Denisem Szmyhalem. Szef MON ma rozmawiać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem o „współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji”.

Zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich?

Zaledwie dzień wcześniej doszło do pewnego zgrzytu w relacjach polsko-ukraińskich. W rozmowie ze Sky News Wołodymyr Zełenski stwierdził, że polska obrona powietrzna nie jest na tyle skuteczna, że nasz kraj byłby w stanie obronić się przed zmasowanym atakiem.

– To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół, oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównać: 810 (dronów), a my zestrzeliliśmy ponad 700, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów i zestrzelili cztery. Nie mieli (ataku) rakiet ani balistyki – wyliczał prezydent Ukrainy.

Na te słowa stanowczo zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON była to „niepotrzebna i nieprawdziwa wypowiedź”. – Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie – dodał polityk.

Minister zapewnił, że „jeżeli taka potrzeba zajdzie, to użyta będzie broń jednak aktualnie Polska jest państwem pokojowym i nie zejdzie z tej drogi”. Szef MON przypomniał również, że gdyby nie pomoc państw NATO, w tym Polski, dla Ukrainy, to wiele działań prowadzonych przez ukraińską armię nie byłoby możliwych.

