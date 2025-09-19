PKP zapowiada ewakuację dworca Warszawa Wschodnia. Jak będzie to wyglądać?

W piątek 19 września PKP poinformowały o ćwiczeniach, które zaplanowano na dworcu Warszawa Wschodnia na poniedziałek 21 września. W nocy od godziny 23:30 do 00:30 podróżujący z wykorzystaniem tego obiektu mogą natknąć się na niecodzienne działania służb, w tym przede wszystkim straży pożarnej.

Warszawa Wschodnia. Na dworcu będzie ćwiczona ewakuacja

„Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0 (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej” – czytamy w zapowiedzi.

Służby chcą w ten sposób sprawdzić w praktyce organizację ewakuacji z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Ujawniono, że zbiórka osób ewakuowanych odbędzie się na oznakowanym obszarze od strony ulicy Kijowskiej.

Działaniami ratowniczymi kierować ma Państwowa Straż Pożarna. „Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia” – zapowiadały PKP.

Plan na kryzys

Pod koniec sierpnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował „Poradnik bezpieczeństwa”. - Już niedługo trafi do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o klęski żywiołowe, huragany, powodzie, pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych. Chodzi o sytuacje, kiedy musimy się ewakuować – mówił.

Ten poradnik jest po to, żebyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową. Taki poradnik udostępniła kilka miesięcy temu Szwecja. Na razie Polska będzie jednym z niewielu państw w Europie, które tak skutecznie przygotowują się i tak silnie budują świadomość społeczną. Zagrożenie jest bardzo poważne. Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami, prowadzi dialog – wyjaśniał.

