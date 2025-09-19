Szczątki rakiety spadły blisko zabudowań. Mieszkańcy przerażeni

Żandarmeria Wojskowa poinformowała w nocy z czwartku na piątek o prowadzeniu działań w miejscowości Choiny, w województwie lubelskim, gdzie odnaleziono szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona. Na miejscu zdarzenia pojawiła się również prokuratura. Odnaleziono już kilkadziesiąt fragmentów rakiety – podało RMF FM. Według przypuszczeń ŻW doszło do eksplozji w powietrzu, a części rakiety pospadały na pole.

Szczątki rakiety w Choinach na Lubelszczyźnie. Nowe fakty

Powstał lej szeroki na dwa metry i głęboki na 30 centymetrów. Mieszkańcy wsi alarmują, że fragmenty rakiety spadły blisko zabudowań. – Było słychać, dom zadrżał. Nikt nie wiedział, co się działo. A jakby tak uderzyło w mieszkania, to chyba raczej by było nieciekawie, prawda? – zastanawiał się mężczyzna. – No ile tu jest metrów... Jakbym to zmierzył, to ze 150 metrów może? Od zabudowań. Może 200. To jest zagrożenie życia – dodał kolejny.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz komentował, że „takich znalezisk może być więcej”. – Jeśli wiemy, ile rakiet zostało wystrzelonych, to na pewno będą odłamki. Widać to w Ukrainie. Jeżeli zostanie odstrzelony pocisk, to wiadomo, że odłamki spadają w tych miejscach, gdzie operowały siły powietrzne. Odłamki nie są zapewne niebezpieczne, to elementy metalowe, ładunki już rozładowane – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Dron spadł, znaleziono fragment ogona rosyjskiego drona „Gerbera”

W czwartek łotewska armia poinformowała, że na plaży nad Bałtykiem znaleziono wyrzucony przez morze fragment ogona rosyjskiego drona „Gerbera”. To dron wabik wykonany z pianki i sklejki. Jego zadaniem jest ściągnięcie uwagi ukraińskiej obrony powietrznej. Jego zasięg wynosi 600 km.

Minister obrony Andris Spruds podkreślił, że obiekt nie stanowił zagrożenia. Premier Evika Silina poprosiła polityka, aby razem z ministrem spraw wewnętrznych skontaktowali się z Polską, aby ustalić, czy dron nie jest podobny do tego, który znaleziono w naszym kraju w zeszłym tygodniu.

