Kolejny dron znaleziony w Polsce. Jest komunikat

Urząd Gminy Skała za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że w środę 17 września na teren oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi spadł dron. Na miejsce zostały wezwane służby, a ze wstępnych ustaleń wynika, że był to tzw. dron rekreacyjny – służący głównie do zabawy i nauki latania.

Dron na terenie oczyszczalni w Małopolsce. „Prosimy o rozwagę”

W dalszej części komunikatu przypomniano, że „latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną znajdującą się na terenie gminy, taką jak: ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne, jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”.

„Latanie nad tymi obiektami jest zabronione, ponieważ mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków. Prosimy o rozwagę i przestrzeganie przepisów obowiązujących użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (dronów)” – czytamy dalej. W przypadku zauważenia tego typu obiektów należy niezwłocznie poinformować policję, a nie działać na własną rękę.

Rosyjskie drony nad Polską. „Bezpośrednie zagrożenie”

To już kolejny tego typu incydent, o którym w ostatnich dniach stało się głośno. Doniesienia te każdorazowo budzą niepokój ze względu na to, że w ubiegłym tygodniu doszło do bezprecedensowego w swojej skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wówczas polska strona zdecydowała się na zestrzelenie części obcych obiektów.

– W nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone – mówił wówczas Donald Tusk. Premier zapewnił także, że Polska pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami z Traktatu Północnoatlantyckiego.

