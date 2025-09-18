Ten sondaż to podpowiedź dla rządu Tuska. Polacy chcą stanowczej reakcji

W ubiegłym tygodniu doszło do bezprecedensowego w swojej skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Część obiektów, które znalazły się nad terytorium naszego kraju, została zestrzelona, a następnie rozpoczęły się poszukiwania i lokalizowanie możliwych miejsc, w których drony lub ich szczątki mogły upaść.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował wówczas do obywateli, aby – w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich części – nie przenosić ich, nie zbliżać się do nich i ich nie dotykać. „Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren” – informowano.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Takiego działania chcą Polacy

W najnowszym sondażu, który na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia SW Research, respondentów zapytano, czy Polska powinna strącać rosyjskie drony i rakiety, które mogą wlecieć na nasze terytorium, już nad Ukrainą. 29,7 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23,3 proc. – „raczej tak”. Łącznie to 53 proc. wskazań.

Przeciwnego zdania jest w sumie 23,7 proc., w tym 8,9 proc. „zdecydowanie” sprzeciwia się takiemu obrotowi spraw, a 14,8 proc. ocenia takie rozwiązanie za „raczej” niesłuszne. 23,3 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-17.09.2025 przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

