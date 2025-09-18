UE stworzy „mur dronowy” na wschodniej granicy? Na Łotwie odnaleziono kolejnego drona

Komisarz Andrius Kubilius chce zorganizować wideokonferencję z udziałem ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Jak donosi Reuters, głównym tematem rozmowy ma być stworzenie „muru dronowego” na wschodnich granicach UE.

Unia Europejska postawi „mur przeciwdronowy”?

W rozmowie z Reutersem Kublius podkreślał, że kilka krajów członkowskich poruszało już ten temat. Zapewniał, że Komisja Europejska chce działać w tej sprawie możliwie szybko, jeżeli uzyska poparcie do idei tego rodzaju obrony granicy. Wideokonferencja ma odbyć się już w przyszłym tygodniu.

Warto wspomnieć, że o „murze dronowym” mówiło się już w maju ubiegłego roku. Wtedy jednak dyskutowano o tym w ramach NATO i zabezpieczenia wschodniej flanki Sojuszu. Nieoficjalnie mówiło się, że we wspólne działania miałyby zaangażować się kraje graniczące z Rosją: Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska, choć zainteresowanie sprawą wyrażały także Niemcy.

Co ważne, „mur dronowy” miałby być zintegrowany z krajowymi systemami, m.in. polską „Tarczą Wschód”. Dyrektor ds. sprzedaży niemieckiej firmy Quantum System Martin Karkour podkreślał, że chodzi o faktyczny mur, a nie tylko symboliczne deklaracje. Zapewniał, że odpowiednie technologie już istnieją.

Mur miałby polegać na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych, sterowanych przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo uzupełnieniem byłyby mobilne platformy przeciwdronowe, czujniki naziemne oraz nadzór satelitarny. Wszystko to służyłoby wykrywaniu i natychmiastowemu eliminowaniu zagrożeń w przestrzeni powietrznej.

Rosyjski dron odnaleziony na Łotwie

Informacja o unijnym projekcie zbiegła się z doniesieniami z Łotwy. W pobliżu Windawy odnaleziono tam fragmenty rosyjskiego drona Gerbera. Na części ogonowej popularnego "wabika" widać rosyjskie litery i kilka cyfr. Szczątkami maszyny zajęła się policja oraz jednostka saperów, która zabezpiecza niewybuchy.

Premier Łotwy Evika Silin w komentarzu na X podkreślała, że eksperci nie stwierdzili, by maszyna przenosiła ładunki wybuchowe. Poleciła też, by ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Łotwy skontaktowali się ze swoimi odpowiednikami w Polsce i porównali odnalezionego drona z tymi, które spadły na terytorium naszego kraju.

