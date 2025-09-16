Dron przy ogrodzeniu Senatu? Na miejscu zaroiło się od służb

We wtorek 16 września ok. godz. 10:00 w Parku Rydza-Śmigłego w Warszawie, tuż przy ogrodzeniu Senatu RP, odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny – poinformował Miejski Reporter. Na miejscu są policjanci, w tym pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Mundurowi wyznaczyli strefę bezpieczeństwa wokół znalezionego obiektu, a okoliczny teren zabezpieczają strażacy. Z nieoficjalnych ustaleń Miejskiego Reportera wynika, że obiekt, o którym policję poinformowała Straż Marszałkowska, to najprawdopodobniej zabawka z pianki EPP – zdalnie sterowany samolocik, który jest wyposażony w silnik elektryczny.

Więcej informacji wkrótce.