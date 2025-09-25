Nie każdy Polak zbiera grzyby. Tego boimy się najbardziej. Sondaż

Wrzesień to dla wielu z nas początek sezonu na grzyby. Ciepłe dni i opady deszczu sprawiają, że w runie leśnym pojawiają się prawdziwki i podgrzybki. W najnowszym badaniu zapytano Polaków o ich podejście do grzybobrania. Czy jest ono tak popularne, jak niektórym się wydaje?

Sezon grzybowy rozpoczęty. Polacy rocznie zbierają 100 tys. ton grzybów

Według analiz Lasów Państwowych każdego roku grzybiarze zbierają około 100 tys. ton grzybów. Zatrucia grzybami trafiają do głównych wydań serwisów informacyjnych, ale okazuje się, że pomimo ich medialności nie jest ich wiele. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2024 roku z powodu zatrucia grzybami zmarła 1 osoba, a 11 poszkodowanych trafiło do szpitala. Grzybiarze zatruli się na skutek spożycia muchomora sromotnikowego, muchomora czerwonego czy piestrzenicy kasztanowatej.

Rankomat.pl zlecił sondaż, w którym zapytano Polaków o ich podejście do grzybobrania. 62 proc. ankietowanych określiło się mianem grzybiarzy, wobec 38 proc. respondentów, którzy fanami grzybobrania nie są.

Czemu Polacy unikają grzybobrania? Obawy przed zatruciem wysoko wśród odpowiedzi

Kolejne pytanie skierowane było do przeciwników zbierania grzybów. Wśród przyczyn unikania zbierania i jedzenia grzybów wymieniono: obawę przed nierozróżnieniem grzybów (37 proc. przeciwników grzybobrania), strach przed pająkami i kleszczami (25 proc.), obawę zatrucia (21 proc.), obawę przed zgubieniem się w lesie (14 proc.), napotkaniem zwierząt (7 proc.). 3 proc. przeciwników grzybobrania boi się postrzelenia przez myśliwych, tyle samo – unika ryzyko pobrudzenia czy zniszczenia odzieży.

37 proc. osób, które nie chodzą na grzyby, jako przyczynę wskazały brak frajdy z grzybobrania. Prawie 25 proc. osób unikających grzybobrania odpowiedziało, że jest ono nudne.

Fanów grzybów zapytano z kolei o to, co jest przyczyną ich udziału w grzybobraniu. 68 proc. z nich chodzi dla samych grzybów, 64 proc. wskazało kontakt z naturą, a 54 proc. – świeże leśne powietrze. Mniej niż połowa grzybiarzy odpowiedziało, że wyjście do lasu daje im możliwość uspokojenia się i rozwoju. Dla 32 proc. grzybobranie to podtrzymywanie rodzinnej tradycji. W celach zarobkowych grzyby zbiera 5 proc. grzybiarzy.

