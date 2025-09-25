Śmiertelnie groźna substancja w miejskiej kanalizacji. O krok od tragedii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu (Kujawsko-pomorskie) poinformowało o wykryciu nielegalnego odprowadzania kwasu siarkowego do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Według ustaleń, sprawcą jest najpewniej niewielka firma zajmująca się nielegalną utylizacją substancji chemicznych.

Na trop przedsiębiorstwa służby trafiły dzięki regularnym badaniom jakości ścieków oraz zgłoszeniu od mieszkańca. – Dokonujemy cotygodniowo sprawdzania jakościowego naszych ścieków w różnych punktach miasta, dodatkowo jeden z uczciwych mieszkańców przekazał nam też informacje. Krok po kroku doszliśmy do tego miejsca, użyliśmy tak zwanej zadymiarki, która w danym miejscu zrzutu połączona została z instalacją wewnętrzną, dym pokazał się w jednym z obiektów – wyjaśnia dziennikarzom RMF FM prezes PWiK, Janusz Radzikowski.

Zniszczenia w przepompowni

Na miejscu interweniowali policjanci oraz inspektorzy ochrony środowiska. Według szacunków PWiK, do kanalizacji mogła trafiać nawet jedna cysterna kwasu siarkowego miesięcznie. – Przepompownia, która tam się znajduje, została na pewno zniszczona, szacujemy te straty, ponieważ kwas powoduje totalne zniszczenie – mówi Radzikowski.

Prezes ostrzega, że gdyby proceder nie został zatrzymany, mógłby obniżyć parametry pracy miejskiej oczyszczalni, co wiązałoby się z potężnymi kosztami napraw i rekultywacji.

Kwas nie zagroził mieszkańcom ani środowisku

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapewnia, że mimo skali procederu nie doszło do skażenia gleby ani wód. – Nie doszło ani do skażenia gleby, ani do skażenia wody. Kwas siarkowy w miejskiej kanalizacji w Inowrocławiu nie zagroził mieszkańcom – uspokaja w rozmowie z dziennikarzami RMF FM Małgorzata Saługa z WIOŚ.

Inspektorzy prowadzą kontrolę w firmie podejrzanej o zrzut kwasu. Według ustaleń, spółka miała zajmować się przetwarzaniem kwasu siarkowego na kwasy tłuszczowe, jednak dotychczas nie odnaleziono dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych zezwoleń.

