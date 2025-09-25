Nadgodziny nauczycieli. MEN pracuje nad zmianami

W rozmowie z Portalem Samorządowym wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer rozmawiała o nadgodzinach nauczycieli. Nawiązała do wyroku Sądu Najwyższego z lutego 2025 roku, w którym uznano, że praca nauczyciela ponad normę z Karty Nauczyciela to praca w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy.

Nadgodziny nauczycieli. Ministra o pensum

Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że nauczycieli obowiązuje 40-godzinny wymiar czasu pracy. Dyrektor placówki może wskazać nauczycielowi inne zadania do wykonywania w czasie pomiędzy pensum, a 40-godzinnym czasem pracy.

Zdaniem wiceministry orzeczenie SN „zmienia trochę optykę patrzenia na to, co nazywamy godzinami nadliczbowymi, a nie ponadwymiarowymi”. Polityczna wyjaśniła, że MEN pracuje nad nowymi regulacjami w tym zakresie.

– Szczególnie że godziny pracy nauczycieli nie są rejestrowane – dodała, zapewniając, że ministerstwo nie ma w planach wprowadzenia rozwiązań polegających na rejestrowaniu czasu pracy nauczycieli.

Rejestracja czasu pracy nauczycieli. Katarzyna Lubnauer rozwiewa wątpliwości

– Musimy wprowadzić takie rozwiązania, które nie zmuszą nauczycieli do rejestrowania czasu pracy, ale też z drugiej strony potraktują uczciwie kwestię tego, że na przykład któryś nauczyciel może być zdecydowanie bardziej obciążony czasem dodatkowych zajęć niż inny – dodała Lubnauer. Wiceministra zapewniła jednak, że rozwiązanie zostanie uzgodnione ze środowiskiem nauczycielskim oraz związkami zawodowymi.

– Chcielibyśmy powiązać system pracy nauczyciela z kwestiami związanymi z rozwiązaniem projektu obywatelskiego, który jest w Sejmie – powiedziała polityczka, nawiązując do projektu wiążącego wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.

Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że obecne rozwiązania prawne pozwalają dyrektorom placówek na wypłacanie wynagrodzenia za nadgodziny. Dodała, że regulacji wymaga określenie, czym są nadgodziny w kontekście pracy nauczycieli.

