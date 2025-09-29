Tragedia w szkolnej bursie. Prokuratura bada sprawę

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w czwartek, 25 września, w Bursie numer 2 przy ulicy Swarzewskiej w Bydgoszczy. To placówka, w której mieszkają uczennice i uczniowie szkół średnich spoza miasta. Około godziny 22 piętnastolatek przebywał w pokoju z kolegą na czwartym piętrze. Wtedy doszło do tragicznego zdarzenia – chłopiec wypadł przez okno.

Jego rówieśnik natychmiast pobiegł po pomoc. Wychowawcy zaalarmowali pogotowie, a ciężko ranny nastolatek został przewieziony do szpitala. Lekarze od razu podjęli próbę ratowania jego życia. Jak podają dziennikarze Gazety Wyborczej, mimo operacji, chłopiec zmarł w niedzielę, 28 września.

Prokuratura sprawdza przyczyny tragedii. Będzie sekcja zwłok

Okoliczności zdarzenia bada Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ. – Prowadzimy postępowanie w kierunku artykułu 151 kodeksu karnego, który dotyczy targnięcia się na swoje życie – poinformowała Agnieszka Golińska-Żołyniak, rzeczniczka prokuratury. – Na razie żadne okoliczności nie wskazują, aby doszło do przestępstwa – dodała.

Nastolatek dopiero rozpoczął naukę w bydgoskiej szkole średniej, pochodził z powiatu sępoleńskiego. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością bursy, a wszystkim mieszkającym tam uczniom zapewniono wsparcie psychologów.

Na wtorek, 30 września, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma pomóc ustalić pełne okoliczności i przyczynę śmierci chłopca.

