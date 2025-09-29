MEN rusza z nową akcją. Problem zgłaszało 60 proc. uczniów

Z końcem września w polskich szkołach rozpoczął się Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To nowa inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowana w odpowiedzi na alarmujące statystyki. Z badań wynika, że ponad 60 procent uczniów przyznaje, iż doświadczyło przemocy ze strony swoich rówieśników.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by uczniowie nauczyli się empatii, a rodzice zyskali narzędzia, które pozwolą im dostrzec, kiedy ich dziecko cierpi w milczeniu. Nauczyciele otrzymali już specjalne materiały dydaktyczne, które umożliwiają prowadzenie zajęć, warsztatów czy spotkań z ekspertami.

Wsparcie nie tylko dla uczniów, ale też dla rodziców

Choć głównymi adresatami programu są dzieci i młodzież, z inicjatywy skorzystać mogą również rodzice. Jak zaznacza śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla, wielu z nich nie wie, jak reagować. – Nie wiedzą, w jaki sposób rozpoznać problem, bo dziecko zwyczajnie boi się o takich sprawach informować dorosłych – powiedziała w rozmowie z Radiem ZET.

Resort edukacji przygotował dla rodziców webinary, a także zachęca ich do zgłaszania się do szkół i udziału w specjalnych spotkaniach.

Równoległa inicjatywa dla najmłodszych

Jednocześnie w przedszkolach i żłobkach zainaugurowano Tydzień Budowania Relacji.

Najmłodsze dzieci uczą się tam prostych sposobów rozwiązywania konfliktów, otwartości w rozmowie oraz współpracy z rówieśnikami.

