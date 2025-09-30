Przemoc fizyczna i psychiczna w żłobku. Wszystko zarejestrowały kamery

Z materiałów przedstawionych przed sądem wynika, że pracownica żłobka podnosiła małe dzieci za jedną rękę, biła je po twarzy otwartą dłonią, a także rzucała nimi o podłogę. Kamera zarejestrowała też, jak 30-latka krzyczała i wyzywała małe dzieci. Świadkowie twierdzą, że takie zachowanie było u niej codziennością.

Pracownica żłobka biła dzieci. Staje przed sądem

Nagrania z ukrytej kamery trafiło do dyrekcji placówki, która przekazała je do prokuratury. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu, biorąc pod uwagę konieczność ochrony małoletnich ofiar oskarżonej. Kobiecie przedstawiono zarzut znęcania się nad 15 dziećmi w wieku od roku do 3 lat.

Magdalenie S., która nie przyznaje się do zarzutów, grozi 8 lat pozbawienia wolności. Jej adwokat próbuje bronić kobiety, przedstawiając ją w nieco bardziej korzystnym świetle. – Sprawa nie jest czarno-biała. Moja klientka nie jest potworem. Była cenionym pracownikiem, lubianym zarówno przez kadrę, dzieci, jak i rodziców – zwracała uwagę mecenas Joanna Niemczak.

Rodzice w szoku po ujawnieniu przemocy w żłobku

– Proces dopiero się rozpoczął, a sąd będzie musiał rozstrzygnąć, na ile wiarygodne są nagrania i relacje świadków – dodawała. Rodzice maluchów nie będą jednak ułatwiać jej pracy. Są wściekli i rozczarowani całą sytuacją.

– Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w żłobku. Darzyliśmy panie opiekujące się naszymi dziećmi pełnym zaufaniem, wierząc, że są z nimi bezpieczne. Niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie inna – mówił jeden z rodziców w rozmowie z „Faktem”.

Czytaj też:

Co czwarty pacjent trafia do szpitala z powodu alkoholu. Apel lekarzy do ludzi kultury i sportuCzytaj też:

MEN rusza z nową akcją. Problem zgłaszało 60 proc. uczniów