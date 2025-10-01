Ten sondaż zaboli Donalda Tuska. Polacy wystawili mu „rachunek”

15 października 2025 r. miną dwa lata od czasu przeprowadzenia w Polsce wyborów parlamentarnych. W sondażu, który został przeprowadzony przez IBRiS dla Onetu, zapytano respondentów, jak oceniają działalność Donalda Tuska. Wyniki dadzą premierowi do myślenia.

Polacy ocenili Donalda Tuska. W sondażu przeważa krytyka

41,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 11,6 proc. – „raczej źle”. Łącznie to 53,3 proc. negatywnych odpowiedzi. Może to być więc sygnał ostrzegawczy dla szefa polskiego rządu, ponieważ ponad połowa społeczeństwa krytycznie podsumowuje kierunek, w jakim zmierza obecna polityka.

Przeciwnego zdania jest łącznie 39,7 proc. badanych, w tym 15,7 proc. „zdecydowanie dobrze” recenzuje pracę premiera polskiego rządu, a 24 proc. – „raczej dobrze”. 7,1 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

KO przed PiS-em, Konfederacja na podium. Nowy sondaż parlamentarny

Pod koniec września ta sama pracownia, tym razem dla „Rzeczpospolitej”, zapytała ankietowanych, na kogo oddaliby głos w wyborach parlamentarnych. Największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska (28,7 proc.).

Na drugiej pozycji w zestawieniu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,1 proc., a najniższy stopień podium należy do Konfederacji (13,4 proc.). W dalszej części stawki uplasowały się Nowa Lewica (7,6 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się poparciem na poziomie 4,1 proc., Razem – 2,6 proc. i Polska 2050 – 1 proc.

