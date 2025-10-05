Polacy zatrzymani w Izraelu. Sikorski: Powinni wkrótce wrócić do ojczyzny

„Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Mimo, że odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny” – napisał szef MSZ w mediach społecznościowych.

Sikorski jednocześnie zaapelował o przestrzeganie ostrzeżeń MSZ dotyczących podróży do niebezpiecznych regionów.

Wśród zatrzymanych są: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, Nina Ptak – prezeska Stowarzyszenia Nomada oraz Omar Faris – prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich oraz polsko-brytyjska aktywistka i dziennikarka Ewa Jasiewicz.

Izrael zatrzymał flotyllę pomocową. Uczestniczyli w niej wolontariusze z 47 państw

Polacy zostali zatrzymani w czwartek, kiedy izraelska marynarka przejęła flotyllę Sumud na wodach międzynarodowych, około 80 mil od wybrzeży Strefy Gazy. W jej skład wchodziło około 40 jednostek i ponad 400 wolontariuszy z 47 państw.

Izraelskie władze zaproponowały uczestnikom szybki powrót do kraju w ramach dobrowolnej deportacji, jednak Polacy odmówili podpisania wymaganych dokumentów. W efekcie ich sprawa trafić miała do sądu. „Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych” – przekazało polskie MSZ.

W międzyczasie organizatorzy misji Global Movement to Gaza Poland poinformowali, że Nina Ptak rozpoczęła strajk głodowy. Jak przekazano, ma to być protest wobec „nielegalnych działań Izraela” i wyraz solidarności z Palestyńczykami. Według aktywistów, Polacy trafili do więzienia Ktzi’ot na pustyni Negev, znanego z trudnych warunków i przypadków nadużyć wobec osadzonych.

Burza po działaniach Izraela. Protesty na całym świecie

Flotylla Sumud miała dostarczyć pomoc humanitarną dla ludności Gazy, gdzie – jak podają organizacje pomocowe – kryzys humanitarny stale się pogłębia. Izrael utrzymuje morską blokadę tego terytorium, uzasadniając ją względami bezpieczeństwa. Jej legalność jest jednak od lat kwestionowana i budzi sprzeciw wielu organizacji międzynarodowych.

Zatrzymanie konwoju wywołało falę protestów na całym świecie, w tym także w Polsce. Organizatorzy flotylli zapowiadają kolejne próby dotarcia do oblężonej Gazy, mimo działań izraelskiej armii.

