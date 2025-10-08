Nominował go Trump. Senatorowie wyłonili nowego ambasadora USA w Polsce

Nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce został Thomas Rose. Jego kandydaturę senat zatwierdził podczas wtorkowych obrad. Nazwisko Rose'a było jednym z wielu, nad którym pochylali się 7 października amerykańscy politycy – głosowali bowiem nad pakietem ponad 100 nominacji.

Warto przypomnieć, że Rose został już na początku tego roku mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa na ambasadora. Poparła go później senacka komisja spraw zagranicznych. Przeciwni jego kandydaturze byli zaś przedstawiciele Partii Demokratycznej.

Kariera Thomasa Rose'a

Nowy ambasador USA jeszcze pod koniec poprzedniego milenium zaprzyjaźnił się z Mikiem Pencem – republikańskim byłym wiceprezydentem Ameryki.

Jednym z etapów jego kariery zawodowej była praca dziennikarska w japońskiej stacji telewizyjnej. Później był m.in. wydawcą i dyrektorem generalnym dziennika „Jerusalem Post”. Na antenie Sirius XM prowadził też program, który charakteryzował konserwatywny punkt widzenia. Publikował ponadto na łamach gazety „New York Post” i występował w mediach jako ekspert do spraw Izraela i Bliskiego Wschodu.

W czasie pierwszej kadencji prezydentury Trumpa był starszym doradcą i głównym strategiem jego zastępcy (a prywatnie – przyjaciela). Po czteroletniej przerwie i powrocie na drugą kadencję przywódca USA postanowił mianować go na ambasadora USA w Polsce.

Poglądy nowego ambasadora USA w Polsce

Magazyn „Indianapolis Monthly” zauważa, że poglądy Rose'a charakteryzuje myśl konserwatywna. Jest też syjonistą. W przeszłości krytykował demokratę Joe Bidena za jego „propalestyńskie sympatie”.

Jeśli chodzi o jego zapatrywania na wojnę na Wschodzie Europy, Rose optuje za udzielaniem wsparcia Ukrainie w konflikcie z Rosją. Teorie, że to Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) doprowadziła do napiętej sytuacji między Kijowem a Moskwą, są przez ambasadora odrzucane.

W przeszłości Rose krytykował premiera Donalda Tuska, gdy pod koniec 2023 roku doszło do przejęcia mediów publicznych. Chwalił zaś działania opozycji i m.in. byłego prezydenta – Andrzeja Dudę.

Czytaj też:

Polska pójdzie śladem Niemiec? Podatek kościelny coraz bliżejCzytaj też:

Merkel obwinia Polskę. Rosja od razu to wykorzystała