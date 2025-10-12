800 plus nie dla wszystkich. ZUS będzie sprawdzać rodziców

We wrześniu Karol Nawrocki podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakłada m.in. uzależnienie wypłat świadczenia 800 plus od aktywności zawodowej rodzica. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że „podpis Karola Nawrockiego to jasny sygnał, że cudzoziemcy nie będą mogli dalej liczyć na preferencyjne warunki w Polsce”.

800 plus. Zmiany w wypłacie świadczeń

Zgodnie z nowymi przepisami, ZUS będzie co miesiąc weryfikował, czy cudzoziemcy rzeczywiście pracują. Jeśli nie – wypłata świadczeń zostanie wstrzymana. Warto podkreślić, że podpisana ustawa dotyczy nie tylko Ukraińców, ale wszystkich obywateli innych państw, którzy mają prawo do pobierania 800 plus w Polsce.

Świadczenie 800 plus na obecnych zasadach będzie przysługiwało do 31 stycznia 2026 roku, natomiast od 1 lutego pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek, aby otrzymywać dalej pieniądze.

800 plus dla Ukraińców. ZUS zapowiada kontrole

ZUS podkreślił w komunikacie, że „weryfikacja aktywności zawodowej zostanie przeprowadzona poprzez sprawdzenie danych zgromadzonych w ZUS oraz pozyskanych na podstawie wymiany danych z innymi instytucjami, które zgodnie z zapisami ustawy mogą tę aktywność potwierdzać”.

Weryfikacja będzie prowadzona co miesiąc. Jeśli w danym miesiącu nie zostanie wykazana aktywność zawodowa, świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany.

Warto dodać, że prawo do 800 plus owiązano z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z obowiązującymi stawkami, osoba taka będzie musiała zarabiać minimalnie 2403 zł brutto i odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Co więcej, cudzoziemcy mają także obowiązek posyłania dzieci do polskich szkół. Wyjątkiem są tutaj np. osoby z niepełnosprawnościami.

