Karol Nawrocki zdecydował się podpisać ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przyjęta przez parlament ustawa zakłada m.in. uzależnienie wypłat świadczenia 800 plus od aktywności zawodowej rodzica.

800 plus dla Ukraińców. Nawrocki podpisał ustawę

W myśl nowych przepisów, ZUS będzie co miesiąc weryfikował, czy cudzoziemcy rzeczywiście pracują. Jeśli nie – wypłata świadczeń zostanie wstrzymana. Warto podkreślić, że podpisana ustawa dotyczy nie tylko Ukraińców, ale wszystkich obywateli innych państw, którzy mają prawo do pobierania 800 plus w Polsce.

Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że „podpis Karola Nawrockiego to jasny sygnał, że cudzoziemcy nie będą mogli dalej liczyć na preferencyjne warunki w Polsce”. Przy Zbigniew Bogucki zapowiedział, że prezydent nie podpisze żadnej innej ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom.

– To jest właściwie koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Zostały wymienione konkretne świadczenia, które nie będą przysługiwać obywatelom Ukrainy niepracującym w Polsce. Chodzi o rehabilitację, programy lekowe, programy zdrowotne, kwestię wykupowania leków na receptę i wiele innych – wyliczał.

Karol Nawrocki ma natomiast sam złożyć dwie propozycje legislacyjne. Jedna dotyczy wydłużenia okresu ubiegania się o polskie obywatelstwo a druga zmiany kodeksu karnego, aby „móc ścigać wszystkich, którzy będą próbowali szerzyć banderyzm w Polsce”.

800 plus dla Ukraińców. Taka jest skala nadużyć w Polsce

„Gazeta Wyborcza” postanowiła wziąć pod lupę świadczenie 800 plus dla Ukraińców i sprawdzić, jak rzeczywiście wygląda skala nadużyć. W trakcie czerwcowego expose w Sejmie Donald Tusk przekazał, że aktualnie mamy 52 360 postępowań o zwrot świadczeń 800 plus nienależnie pobranych przez cudzoziemców. Te same dane podał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Tymczasem dziennikarze przypominają, że są to dane od początku wojny w 2022 roku do połowy 2025 roku. 84 proc. tych nadużyć miało miejsce przed 23 stycznia 2023 roku. Z informacji ZUS wynika, że po tej dacie liczba nadużyć spadła sześciokrotnie. Na taki stan rzeczy wpłynęło wprowadzenie systemu wymiany informacji między Strażą Graniczną a ZUS, dzięki czemu możliwa była weryfikacja czy dana rodzina faktycznie przebywa w Polsce.

Od 28 lutego 2022 roku do 28 stycznia 2023 roku odnotowano 43,1 tys. przypadków pobierania 800 plus przez osoby, które wyjechały z naszego kraju. Po uszczelnieniu systemu przez ostatnie półtora roku było 8,5 tys. takich osób.

Według danych ZUS, tak wygląda liczba spraw o nadużycia w poszczególnych latach:

2022 rok – 35,9 tys. spraw

2023 rok- 12,5 tys. spraw

2024 rok – 3,7 tys. spraw

pierwsza połowa 2025 roku – 200 spraw

Kolejne spadki nadużyć odnotowano po tym, jak wypłaty 800 plus uzależniono od obowiązku szkolnego – dane ZUS mówią o spadkach o 30 proc.

Czytaj też:

Polacy wystawili oceny politykom. Sensacyjne wyniki sondażuCzytaj też:

Trzaskowski broni Nawrockiego? „Przestańcie się nabijać”