800 plus dla Ukraińców. Wiadomo, co z przyszłością rządowej ustawy

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom. W rządowym projekcie wprowadzono „regulacje mające na celu powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego dla cudzoziemców z państw trzecich, z aktywnością na rynku pracy, nauką dzieci w polskiej szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez obywateli Ukrainy”.

Senat o pomocy Ukraińcom

W środę 17 września rządowym projektem zajął się Senat. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk tłumaczył, że w przypadku braku nowelizacji, wielu cudzoziemców utraci legalny tytuł pobytowy, a co się z tym wiąże, możliwość legalnej pracy i opłacania składek zdrowotnych.

– Wszystkie osoby, które płacą składki, czyli kontrybuują do NFZ, przestaną to robić. Polska straci bardzo duży dochód. Jesteśmy teraz na bilansie pozytywnym, ale jeśli te osoby stracą legalny pobyt, pracodawcy nie będą mogli odprowadzać składek – wyjaśnił polityk.

Z kolei Aleksandra Gajewska z MRPiPS dodawała, że „projekt rządowy ma na celu uszczelnienie systemu świadczeń rodzinnych w sposób racjonalny i oszczędny”.

800 plus dla Ukraińców. Tak głosowali senatorowie

Ostatecznie Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że Senat przyjął projekt rządowy w całości bez poprawek.

W głosowaniu wzięło udział 89 senatorów. 57 polityków opowiedziało się za przyjęciem projektu bez poprawek (42 z klubu (35 z klubu KO, 9 z Trzeciej Drogi, 8 z Lewicy, 3 z koła Niezależni i Samorządni oraz senator niezrzeszony Piotr Woźniak i Grzegorz Czelej z PiS).

32 senatorów zagłosowało przeciwko rządowemu projektowi (wszyscy z klubu PiS). Nikt nie wstrzymał się od głosu.

O dalszych losach projektu zadecyduje Karol Nawrocki. To od podpisu prezydenta zależy, czy projekt wejdzie w życie czy też nie.

Czytaj też:

Niemiecka prasa bezpardonowo o Nawrockim. „Obsłużył antyniemieckie nastroje”Czytaj też:

Sikorski u boku Nawrockiego. To pierwsza taka sytuacja