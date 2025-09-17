Sikorski u boku Nawrockiego. To pierwsza taka sytuacja

Na początku września Karol Nawrocki odwiedził Stany Zjednoczone. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z Donaldem Trumpem. Już wkrótce polityk ponownie uda się do Ameryki Północnej.

Karol Nawrocki będzie przebywał w USA od 21 do 24 września. Prezydent weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas posiedzenia ma wygłosić okolicznościowe przemówienie.

Sikorski i Nawrocki ze wspólną wizytą w USA

W składzie delegacji pod przewodnictwem Karola Nawrockiego znajdzie się Radosław Sikorski. Te doniesienia potwierdzili w rozmowie z Polskim Radiem przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie to pierwsza tego typu sytuacja, w której szef MSZ będzie towarzyszył prezydentowi w jego zagranicznej wizycie.

Nawrocki spotka się z Zełenskim?

Nie jest wykluczone, że na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskiem. Takie informacje przekazał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

– Jeśli tam będzie prezydent Ukrainy, to myślę, że do takiego kontaktu bezpośredniego dojdzie – stwierdził na antenie Polsat News współpracownik głowy państwa.

Spór o nominacje ambasadorskie

Z kolei na czwartek 18 września zaplanowano spotkanie Marcina Przydacza z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że jednym z najważniejszych tematów, które zostaną poruszone, ma być kwestia obsady stanowisk w polskich placówkach dyplomatycznych. Spór o nominacje ambasadorskie toczy się od wielu miesięcy między MSZ a Pałacem Prezydenckim.

Wcześniej Radosław Sikorski przyznawał, że ma nadzieję, że „dzięki rozmowom uda się uzgodnić podpisanie przez Karola Nawrockiego nominacji zgodnie z ustawą, wyłonionych kandydatów na ambasadorów, mających rekomendację Sejmu i zgody państw przyjmujących”.

