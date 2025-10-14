Tak wir polarny wpłynie na zimę w Polsce. Zaskakująca prognoza pogody

Zimą nad biegunem północnym pojawia się silny wir chłodnego powietrza, który krąży wokół bieguna w stratosferze (czyli na wysokości około 10–50 kilometrów).

Wir polarny niekiedy „rozpada się” lub przesuwa, a zimne powietrze z Arktyki może przewędrować na południe – na przykład do Europy (lub Ameryki Północnej czy Azji). Wtedy mieszkańcy danego kontynentu muszą mierzyć się z ekstremalnymi mrozami, śnieżycami czy gwałtownymi zmianami temperatur.

Jako przykład można podać sytuację pogodową, z którą spotkali się mieszkańcy Teksasu (w południowej części USA) i Europy Wschodniej (w tym – Polacy) w 2021 roku. Wir polarny osłabł, co doprowadziło do znacznego obniżenia temperatury. Czy tak samo będzie na przełomie 2025 i 2026 r? Redakcja Onetu zwraca uwagę, że mamy połowę 10 miesiąca roku – października – a mimo to wir jest bardzo słaby. Prędkość wiatru na wysokości 10-50 km wynosi tylko 10 metrów na sekundę (na tej podstawie ocenia się kondycję zjawiska pogodowego). Tymczasem na początku jesieni powinno być to ok. 20 m na sek.

Jaka będzie zima 2025/2026?

Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych szacuje, że niska prędkość wiru utrzymywała będzie się jeszcze przez ok. cztery tygodnie. Dopiero w listopadzie sytuacja ulegnie zmianie.

Natomiast Severe Weather Europe wskazuje, że siła wiru będzie miała kształt sinusoidy – w grudniu będzie słaby, potem w styczniu znowu mocniejszy, by pod koniec zimy zjawisko znowu miało małe nasilenie. Możliwe więc, że podczas ostatniej – czwartej – pory roku częściej zobaczymy opady śniegu i częściej towarzyszyły będą nam ujemne temperatury.

Z długoterminowej pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że między 43. a 47. tyg. 2025 r. (czyli między 20 października a 23 listopada) średnie temperatury będą obniżą się o ok. 3-4 stopnie Celsjusza. Między 20 a 26 października oscylowały będą wokół 6-8℃, natomiast między 17 a 23 listopada – między 2-5℃ (wyłączając rejony podgórskie, gdzie termometry wskażą w drugiej połowie października ok. 4℃, a drugiej połowie listopada ok. -1℃).

Grudzień przyniesie ujemne temperatury. Średnio nawet ok. -1,5℃

W grudniu spodziewać możemy się zaś średnich temp. od 0 lub -1,5-℃ do ok. 3℃. Według ekspertów z IMGW wartości te są w „normie”.

