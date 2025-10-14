Nowa terapia cofa skutki Alzheimera. Lekarze mówią o rewolucji

Zespół badaczy z Chin i Hiszpanii opracował nowatorską metodę, która może odmienić podejście do leczenia choroby Alzheimera. Naukowcy skupili się na naprawie bariery krew-mózg (ang. blood-brain barrier, BBB) – struktury chroniącej nasz układ nerwowy przed szkodliwymi substancjami, ale jednocześnie utrudniającej przenikanie leków do mózgu.

Badacze opisali swoją „innowacyjną strategię terapeutyczną” na łamach czasopisma Signal Transduction and Targeted Therapy. Zastosowali nanocząsteczki, które oddziałują na białko LRP1, znajdujące się w obrębie bariery krew-mózg. W ten sposób aktywowali naturalny mechanizm usuwania amyloidu, czyli białka odkładającego się w mózgu osób z Alzheimerem i tworzącego charakterystyczne blaszki.

Mózgi myszy zregenerowały się. „Znaczna poprawa pamięci i uczenia się”

W eksperymencie z użyciem myszy cierpiących na objawy Alzheimera naukowcy odnotowali imponujące wyniki. Leczenie oparte na nanocząsteczkach zmniejszyło poziom amyloidu o około 45 procent, a testy poznawcze wykazały znaczną poprawę pamięci i zdolności uczenia się przestrzennego.

Badacze zauważyli również, że efekty terapii utrzymywały się nawet przez sześć miesięcy po jej zakończeniu. – Ta praca wyznacza nowy paradygmat w projektowaniu leków – napisali autorzy badania. Podkreślili, że ukierunkowanie terapii na barierę krew-mózg może znacząco zwiększyć skuteczność leczenia.

Organizacja Alzheimer’s Research UK oceniła, że wyniki te „poszerzają dowody na to, iż naprawa bariery krew-mózg może być skuteczną strategią terapeutyczną”, ale ostrzegła, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o sukcesie u ludzi.

Eksperci ostrożnie optymistyczni

– W chorobie Alzheimera ochronna bariera krew-mózg może stać się mniej skuteczna, co prowadzi do uszkodzeń mózgu. Badanie to wykazało, że zastosowanie nanocząsteczek w celu przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania spowodowało usunięcie amyloidu z mózgu u myszy – mówi doktor Julia Dudley, kierownik działu badań w Alzheimer’s Research UK

Dudley dodaje jednak, że to dopiero pierwszy krok w kontekście tych badań. – Jest za wcześnie, by stwierdzić, czy ta metoda sprawdzi się u ludzi. Jeśli chcemy skutecznie leczyć demencję, potrzebne będą różne terapie działające na różne aspekty choroby – wyjaśniła.

Nieco ostrożniej wypowiada się profesor Tara Spires-Jones z Uniwersytetu w Edynburgu. – Choć pomysł ułatwienia usuwania beta-amyloidu jest interesujący, potrzebne są dalsze badania. Od zastosowania tej metody u ludzi dzieli nas jeszcze długa droga – stwierdziła.

