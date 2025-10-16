Pożar fabryki okien w Rusocinie. Z pożarem walczyło 80 strażaków

W nocy ze środy na czwartek w miejscowości Rusocin (województwo pomorskie) doszło do pożaru hali produkcyjnej.

Pożar w hali. Kilkanaście osób ewakuowana

„Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło kilka minut po północy” – przekazała KP PSP w Pruszczu Gdańskim w komunikacie.

Ogień zauważyły osoby zatrudnione w zakładzie. Pracownicy rozpoczęli ewakuację – kilkanaście osób samodzielne opuściło budynek. Na miejsce wysłano 20 zastępów straży pożarnej. Z ogniem w nocy walczyło ponad 80 strażaków.

– Obecnie trwa dogaszanie hali, pożar się już nie rozprzestrzenia. Strażacy próbują dotrzeć do zarzewi ognia, które są ukryte pod elementami konstrukcji hali, która częściowo złożyła się do środka – w rozmowie z Interią przekazał mł. kpt. Marcin Tabiś, rzecznik prasowy KP PSP w Pruszczu Gdańskim.

Pożar w fabryce okien. Nikt nie ucierpiał

Portal trojmiasto.pl donosi, że pożarem objęła się jedna z maszyn. W hali produkowane były okna firmy Norwood. W wyniku pożaru hala o wymiarach około 50x80 m zawaliła się. Nikt nie ucierpiał w wyniku nocnego pożaru. Straty są wyłącznie materialne.

Straż pożarna apeluje do mieszkańców okolicznych miejscowości o nieotwierania okien przez najbliższe godziny. Funkcjonariusze uspokajają jednak – nie ma zagrożenia toksycznym dymem. Pożar spowodował utrudnienia na drodze krajowej nr 91 – została ona zamknięta. Policja wyznaczyła objazdy. Ruch jest zamknięty na odcinku od ronda w Rusocinie do wysokości ul. Rataja oraz na ul. Rataja.

Gdzie jest Rusocin? Znajduje się niedaleko Gdańska

Rusocin do osada w województwie pomorskim, w gminie Pruszcz Gdański. Miejscowość znajduje się około 3 km na południe od centrum Pruszcza Gdańskiego oraz 16 km od Gdańska.

