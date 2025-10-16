Jaka pogoda w czwartek? W jednym regionie wyjrzy słońce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na kolejne dni.

W czwartek czeka nas typowa jesienna aura. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe są na południowym wschodzie kraju.

Rano na wschodzie i południu kraju mogą wystąpić mgły – widoczność spadnie do 200 m.

Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich – około 9 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju spodziewać się można 10-13 stopni, a na północnym zachodzie – 14.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże. Mogą występować miejscami słabe opady deszczu, a w wysokich górach – deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura spadnie na terenie większości kraju do około 10 stopni Celsjusza. Zimniej będzie w rejonach podgórskich i górskich – od 3 do 6 stopni.

Zima 2025/2016. Wir polarny o niej zadecyduje

Zdaniem ekspertów na warunki pogodowe w nadchodzących miesiącach największy wpływ będzie miał słaby wir polarny – niż atmosferyczny w stratosferze na wysokości 10-50 km nad północnym biegunem. Wir ma kluczową rolę na pogodę w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Jeżeli niż jest silny, to w wymienionych regionach występuje łagodna zima – arktyczne powietrze zatrzymywane jest na północy. Słaby wir oznacza z kolejny mroźniejszą zimę z powodu napływu mas powietrza do Polski i Europy Środkowej. Zdaniem synoptyków tegoroczny wir jest wyjątkowo jak na ostatnie lata słaby.

Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych oraz portal Severe Weather Europe przedstawiły analizy, z których wynika, że w październiku wir polarny jest wyjątkowo słaby. Synoptycy przewidują, że co najmniej do listopada sytuacja nie ulegnie zmianie.

Niższa prędkość wiatru wiru polarnego zapowiada napływ zimnych mas powietrza do Europy Środkowej, w tym do Polski. W grudniu i styczniu poczuć możemy mocne uderzenie zimna. Synoptycy przewidują jednak dużą zmienność tegorocznej zimy. Okresy silniejszych mrozów i opadów śniegu mają być przeplatane łagodniejszymi dniami.

IMGW opublikował długoterminową prognozę pogody na zbliżającą się zimę. Zdaniem synoptyków z IMGW tegoroczna zima ma być bardziej tradycyjna, w odróżnieniu do ostatnich kilku łagodniejszych. Grudniową temperaturę przewidują jako „w normie”. Pierwszy miesiąc 2026 roku ma być cieplejszy i bardziej mokry niż wieloletnia norma.

