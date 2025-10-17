Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Są ofiary

Do tragedii doszło w piątek rano – informuje radio RMF FM. Fragment drogi, na której miało miejsce zdarzenie drogowe, biegnie blisko granicy z Czechami.

Samochód ciężarowy z nieznanego powodu zderzył się z autokarem z Polski. Oprócz wspomnianych pojazdów w wypadku uczestniczyła również osobówka.

Wstępnie wiadomo, że jedna osoba nie przeżyła. Są także osoby ranne – dwie ciężko i kilkanaście – lekko. W autokarze znajdowały się łącznie 24 osoby – 22 pasażerów i dwóch kierowców. Nieoficjalnie ustalono, że śmierć poniósł kierowca pojazdu wielotonowego. Kolejny kierujący – polskim autokarem – pozostaje na ten moment zakleszczony w kabinie.

Na miejsce wezwano przedstawicieli wszystkich służb – straż pożarną, policję, a także ratownictwo medyczne. Na autostradzie lądował śmigłowiec ratunkowy – austriacki odpowiednik polskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

RMF podaje, że wszystkie pojazdy, które brały udział w wypadku 17 października mają polskie tablice rejestracyjne.

