Mężczyzna ukrywał się w lesie przez pół roku. Wpadł, bo próbował okraść dom

„Parczewscy kryminalni realizując swoje ustalenia zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który 15 października włamał się do domu jednorodzinnego w gminie Siemień” – informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Parczewie. Jak czytamy dalej, gdy mężczyzna zorientował się, że na miejscu są policjanci, próbował ukryć się... za fotelem w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego. Szybko jednak został odnaleziony i zatrzymany.

Gdy funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny, okazało się, że był to zaginiony 38-latek z gminy Siemień, który od marca ukrywał się przed rodziną w pobliskim lesie. Funkcjonariusze szukali go od kwietnia. Na jaw wyszło również, że to nie jedyne przewinienie, którego dopuścił się w tym czasie mężczyzna. „W przeciągu 2 miesięcy pięciokrotnie dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych i budynków mieszkalnych” – informuje policja.

38-latek przyznał się do kradzieży i włamań. Grozi mu wiele lat więzienia

Łupem mężczyzny padały głównie produkty spożywcze, przetwory, alkohol czy artykuły gospodarstwa domowego. 38-latek przyznał się do popełnienia wszystkich przestępstw i wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

