Nowa, długoterminowa prognoza pogody. Temperatury „wystrzelą”. Jest „ale”

W weekend dominowała iście jesienna aura, ale zimne, arktyczne powietrze, które napłynęło do Polski, nie pozostanie w kraju długo. W ciągu kilku następnych dni zostanie zepchnięte na wschód Europy. Jak podał tvn24.pl, za zmianę warunków atmosferycznych będzie odpowiadał niż, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad Wielką Brytanią. Już teraz kieruje on masy ciepłego powietrza z południowego zachodu do centrum kontynentu, co w niedługiej perspektywie będzie odczuwalne także w Polsce.

Prognoza pogody na przełom października i listopada. Szykuje się zaskoczenie!

Jakiej pogody można się spodziewać pod koniec października i na początku listopada? Najnowszą, długoterminową prognozę przygotował Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że już za kilka dni temperatura może zbliżyć się do 20 stopni Celsjusza. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo i trzeba go traktować w kategorii jednorazowego „wyskoku”, który wkrótce przejdzie do historii.

W poniedziałek 20 października temperatura będzie wynosiła od 8 do 13 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach będzie zauważalna tendencja wzrostowa. W środę termometry wskażą od 11 do 16 stopni, a w piątek od 11 do nawet 18 stopni Celsjusza. W weekend ponownie zrobi się chłodniej, a temperatury będą osiągały – w sobotę od 12 do 15 stopni, a w niedzielę od 9 do 13 stopni.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Jaka będzie temperatura?

W kolejnych dniach warunki będą utrzymywały się na podobnym poziomie, jeśli chodzi o temperaturę. W sobotę 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych, termometry będą wskazywały od 9 do 13 stopni Celsjusza. Podobna aura – z wahaniem o jeden stopień w dół lub w górę – będzie utrzymywała się do 4 listopada.

