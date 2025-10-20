Prezydenci Polski i Litwy otworzyli kluczową inwestycję. Nawrocki: To symbol

Prezydenci Polski i Litwy Karol Nawrocki i Gitanas Nausėda zainaugurowali nowy odcinek trasy Via Baltica, łączący granicę polsko-litewską z Mariampolem. To kluczowy fragment międzynarodowego korytarza transportowego, który spina kraje bałtyckie z Polską i resztą Europy.

Prezydent Polski podkreślił podczas uroczystości, że nowa droga ma znaczenie daleko wykraczające poza komunikację. – Nie da się przecenić znaczenia tej drogi dla bezpieczeństwa i obronności – powiedział Nawrocki. Jak dodał, Via Baltica jest zarówno symbolem, jak i narzędziem współpracy między narodami o wspólnej historii i wartościach.

– Droga, którą dziś oficjalnie otwieramy, jest czymś dużo więcej niż szlakiem transportowym; jest łącznikiem, który wzmacnia nasze relacje i zbliża społeczeństwa – zaznaczył prezydent, wskazując, że trasa „odzwierciedla doskonały stan stosunków polsko-litewskich”.

Karol Nawrocki otworzył kluczową inwestycję. Współdzielimy ją z Litwą

Nawrocki przypomniał, że inwestycja ma zarówno wymiar gospodarczy, sprzyjając inwestycjom i nowym miejscom pracy, jak i wymiar strategiczny. – Droga ta ma dwojakie przeznaczenie. Służy zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i wzmocnieniu zdolności obronnych regionu – dodał.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda zwrócił uwagę, że otwarcie nowego odcinka to zwieńczenie wielu lat wspólnej pracy. – Zarówno Litwa, jak i Polska zainwestowały znaczne środki, czas i wysiłki w budowę najwyższej jakości arterii transportowej – podkreślił, dodając, że strategiczne znaczenie Via Baltica „będzie nadal rosło”.

Via Baltica stanowi najważniejsze połączenie drogowe między Estonią, Łotwą, Litwą a Polską. Jej polski fragment, droga ekspresowa S61, biegnie od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę, Ełk i Suwałki do Budziska przy granicy z Litwą. Jak podkreślają przywódcy, kończenie litewskiego odcinka umacnia więzi między krajami regionu i wzmacnia ich odporność w obliczu wyzwań geopolitycznych.

