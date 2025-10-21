Jerzy Owsiak ujawnił cel 34. Finału WOŚP. „To ogromny problem zdrowotny”

Podczas konferencji prasowej we wtorek Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ogłosił cel przyszłorocznej edycji akcji. 34. Finał WOŚP, który odbędzie się 25 stycznia 2026 roku, poświęcony będzie walce z chorobami układu pokarmowego u dzieci.

– „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” to nasz taki podtytuł – powiedział Owsiak. – Okazuje się, że w Polsce między milion dwieście tysięcy a milion pięćset tysięcy dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. One tę pomoc otrzymują. Przez cały czas szpitale i lekarze pomagają dzieciom w tym temacie – dodał.

W komunikacie opublikowanym na stronie Fundacji WOŚP czytamy, że choroby przewodu pokarmowego u dzieci – takie jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy, alergie pokarmowe, choroby wątroby, trzustki czy zaburzenia czynnościowe (na przykład zespół jelita drażliwego) – występują coraz częściej i wymagają nowoczesnej diagnostyki.

Nowoczesny sprzęt dla szpitali dziecięcych. „To jak onkologia”

Wiceprezes zarządu Fundacji WOŚP, profesor Bohdan Maruszewski, podkreślił, że gastroenterologia dziecięca to dziedzina, w której – podobnie jak w onkologii – niezbędny jest najnowocześniejszy i najbardziej precyzyjny sprzęt.

– Gastroenterologia dziecięca, choroby przewodu pokarmowego, to jest dziedzina, w której – tak jak w onkologii – potrzeba najnowocześniejszego, innowacyjnego sprzętu. Sprzęt, który kupimy, będzie z pewnością najwyższej jakości, służącym zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia chorób przewodu pokarmowego – zaznaczył profesor.

Ekspert wyjaśnił, że w większości będą to urządzenia endoskopowe, które pozwalają dokładnie zobaczyć zmiany wewnątrz organizmu i przeprowadzić małoinwazyjne zabiegi. – Dzisiaj bardzo wiele nawet skomplikowanych zabiegów można wykonać przy pomocy metod endoskopowych, również metod wspomaganych przez roboty, bez inwazyjnej chirurgii klasycznej – dodał.

Prof. Maruszewski zapowiedział również, że część środków zostanie przeznaczona na walkę z otyłością u dzieci, która stała się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych młodego pokolenia. Sprzęt zakupiony w ramach 34. Finału WOŚP trafi nie tylko do 16 klinik gastroenterologicznych w Polsce, ale również do innych oddziałów, gdzie leczeni są najmłodsi pacjenci.

WOŚP. 32 lata pomocy dla pacjentów

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nieprzerwanie od 1993 roku. Przez ponad trzy dekady Fundacja zebrała już ponad 2,6 miliarda złotych, finansując zakup ponad 74 tysięcy urządzeń medycznych dla szpitali w całym kraju.

Tylko podczas tegorocznego, 33. Finału WOŚP udało się zebrać 289 068 047,77 złotych. Pieniądze przeznaczono na wsparcie oddziałów onkologicznych, hospicjów oraz ośrodków chirurgii i neurochirurgii dziecięcej. Fundacja od lat pomaga nie tylko najmłodszym. W 2023 roku WOŚP grała dla walki z sepsą, a w 2024 roku dla leczenia chorób płuc u dorosłych pacjentów.

