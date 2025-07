Jurek Owsiak ujawnił, ile zarabia. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Fundacja WOŚP posiada 100 proc. udziałów w firmie Złoty Melon, która wspiera fundację w jej działalności. „Złoty Melon to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa na własny rozrachunek, która płaci podatki, odprowadza składki ZUS i rozlicza się tak jak każda spółka z o.o. funkcjonująca w Polsce” – czytamy na stronie internetowej.

Złoty Melon. Tyle zarobiła spółka Jurka Owsiaka

Z oświadczenia majątkowego, które opublikował Jurek Owsiak wynika, że w 2024 roku spółka Złoty Melon osiągnęła zysk netto w wysokości 4,81 mln złotych przy przychodach netto ze sprzedaży 60,6 mln złotych. Jeśli spojrzymy na dane opublikowane rok wcześniej to okazuje się, że w porównaniu do 2023 roku odnotowano wzrost przychodów o ponad 4 proc. Również zysk netto w 2025 roku jest niższy. Dwa lata temu było to 5,62 mln złotych – podaje Wirtualna Polska.

Łączne koszty operacyjne spółki to 54,6 mln złotych. Największą część tej kwoty pochłonęły usługi obce – 36,5 mln złotych. Na pensje i wynagrodzenia przeznaczono 2,35 mln złotych.

Złoty Melon szczegółowo wyjaśnił, na co zostały przeznaczone środki finansowe. 2,8 mln złotych, a więc 68 proc. zysku przeznaczono na dywidendę dla Fundacji WOŚP na cele statutowe. Z zysków sfinansowano również koszty organizacyjne 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wyniosły 1,97 mln złotych. Z oświadczenia wynika, że w minionym roku sprzedano towary i usługi na warunkach rynkowych za 18,85 mln złotych.

Jurek Owsiak i jego majątek. Tyle zarabia szef WOŚP

W dokumencie wspomniano także o zarobkach pracowników. Złoty Melon zatrudnia łącznie 31 osób. Jurek Owsiak, który sprawuje stanowisko prezesa zarządu, uzyskał w 2024 roku 333 tys. złotych, co w przeliczeniu na miesiąc, daje nam kwotę 27,8 tys. zł brutto.

Rok wcześniej prezes WOŚP zarobił 318,4 tys. zł, a więc miesięczne wynagrodzenie wynosiło 26,5 tys. złotych. Pięcioro członków rady nadzorczej otrzymało w ubiegłym roku łącznie 14,1 tys. złotych. Kwota ta zmniejszyła się, ponieważ rok wcześniej było to 24,5 tys. złotych.

Jurek Owsiak wielokrotnie podkreślał, że zarabia tylko i wyłącznie z tytułu pracy w Złotym Melonie, nie w fundacji WOŚP. – Jako prezes zarządu Fundacji WOŚP, w swojej 27-letniej pracy w tym charakterze, ani ja, ani nikt z zarządu (4 osoby razem ze mną) nigdy nie otrzymał nawet złotówki z tytułu pełnienia tej funkcji – podkreślał.

