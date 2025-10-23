Incydent z udziałem polskiego drona. Służby reagują

Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony narodowej poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o incydencie, do którego doszło w Inowrocławiu w województwie kujawsko-pomorskim. Z jego relacji wynika, że w czwartek 23 października w godzinach wiezornych bezzałogowiec należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody.

To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na liczne katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę – stwierdził polityk PiS.

W rozmowie z Faktem Bartosz Kownacki przekonywał, że nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie. – Mam informacje, takie nieoficjalne, że takich incydentów było więcej, tylko nie spadały na tereny cywilne, na budynki, czy na samochody osób cywilnych, tylko w takich miejscach, gdzie było to trudne do udokumentowania – powiedział były wiceszef MON.

Do sprawy odniosła się już policja. — Mamy zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym, sprawę prowadzi Żandarmeria Wojskowa — wyjaśniła w rozmowie z Onetem rzeczniczka prasowa komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu Izabella Drobniecka. Funkcjonariuszka nie potwierdziła na razie informacji o uszkodzonych autach.

Zwróciliśmy się z pytaniami dotyczącymi incydentu w Inowrocławiu do Żandarmerii Wojskowej. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

