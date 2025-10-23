Flagowy projekt rządu Tuska. Wiadomo, co zrobi Nawrocki

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Według nieoficjalnych doniesień w Pałacu Prezydenckim nie ma akceptacji dla rozwiązań, które chociaż formalnie nie wprowadzają związków partnerskich, dają im wiele praw czy przywilejów, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla małżeństw. Wątpliwości głowy państwa i jego otoczenia ma wzbudzać szczególnie zapis dotyczący m.in. wspólnego rozliczania podatkowego oraz ustanowienia wspólnoty majątkowej.

- To nie podlega negocjacji, prezydent się na to nie zgodzi. Według prawników z pałacu to otworzyłoby pole do nadużyć i oszukiwania na podatkach – powiedział w rozmowie z WP informator z otoczenia głowy państwa.

Sam Karol Nawrocki wprost zaznaczał, że nie podpisze żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. Prezydent dodawał jednak, że „jest gotów do dyskusji o statusie osoby najbliższej, ale ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać do instytucji chronionej małżeństwa”.

- Jeżeli możemy pomóc ludziom załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeśli chcemy dyskutować o para-małżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Polski, to do tego gotowy nie jestem – podkreślał polityk.

Ewentualne weto prezydenta było dla koalicji rządzącej sporym ciosem. - Jeśli ten projekt nie przejdzie, nie ma mowy o powrocie do dyskusji o związkach partnerskich. To jest uczciwe postawienie sprawy. Projekt, który dziś proponujemy, to jest projekt ostatniej szansy – przyznawała w rozmowie z Oko.press Katarzyna Kotula, autorka projektu.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej nie zakłada możliwości zawierania małżeństw. Chodzi o uregulowanie umową u notariusza kwestii m.in. zdrowotnych, majątkowych oraz dotyczących dziedziczenia.

– Ustawa wyłącza kwestie związane z dziećmi, kwestii pieczy czy adopcji nie ma w przepisach. Ustawa nie narusza ani w żaden sposób nie szkodzi instytucji małżeństwa – tłumaczyła Urszula Pasławska z PSL.