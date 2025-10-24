Ulewy i wichury przechodzą przez Polskę. Alert RCB: Możliwe podtopienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe godziny. W ciągu dnia na południowym wschodzie będzie dominowało zachmurzenie całkowite, a na pozostałym obszarze kraju – duże. Większe przejaśnienia pojawią się tylko w zachodniej części Polski.

Prognoza pogody na piątek. IMGW udostępniło najnowsze dane

Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 11 do 12 stopni w centrum, na zachodzie będzie do 14 stopni, a na wschodzie należy się spodziewać ok. 15 stopni. Niższe wartości na termometrach pojawią się w kotlinach górskich, gdzie będzie od 6 do 9 stopni Celsjusza.

Piątek upłynie także pod hasłem silnych podmuchów wiatru – nad morzem osiągnie on w porywach do 65 km/h. Wysoko w Tatrach prędkość będzie jeszcze większa i wyniesie do 75 km/h, a w Sudetach do 90 km/h. Z prognozy IMGW wynika, że w górach wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Alert RCB dla jednego powiatu. „Intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia”

„Miejscami opady deszczu, we wschodniej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Warmii, Mazur i Podlasia przez Mazowsze i Ziemię Świętokrzyską po Górny Śląsk i Małopolskę prognozowana suma opadów do około 15 mm, na Podkarpaciu oraz w Tatrach do 20 mm, na obszarach podgórskich Podkarpacia do 30 mm” – poinformowało IMGW.

Ze względu na prognozowane opady deszczu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Ostrzeżenie zostało skierowane do odbiorców na terenie powiatu tarzańskiego (województwo małopolskie). „Uwaga! Dziś (24.10) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" – zaapelowano w wydanym komunikacie RCB.

