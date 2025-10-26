Złoty pociąg „wyjedzie” ze ściany kamienicy w Wałbrzychu. „Z rozpędem”

Temat dotyczący Złotego Pociągu – chociaż eksperci odnoszą się sceptycznie do możliwości jego odnalezienia – powraca. Tym razem za sprawą grupy poszukiwaczy „Złoty Pociąg 2025”, którzy są przekonani, że udało im się go zlokalizować. Wciąż jednak nie doszło do przełomu.

Złoty pociąg poszukiwany. Ekspertka nie ma złudzeń

– Złotego pociągu nie ma. Koniec i kropka. Istnienie legendarnego składu, o którym od lat opowiadamy w Polsce, jest absolutnie niemożliwe. I to co najmniej z kilku powodów – mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Joanna Lamparska, pisarka, dziennikarka i autorka kanału Hi!History.

– Kiedy pisałam książkę „Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa”, zgłębiałam wszystkie spekulacje, które narastały wokół tego tematu. Policzyłam, że – biorąc pod uwagę różne opowieści – miał się znajdować w 27 różnych miejscach. Złoty pociąg jest więc jak igła w stogu siana, którą w zależności od przyłożenia magnesu można dowolnie przestawiać – przypomina ekspertka. – Jednocześnie jestem głęboko przekonana, że wciąż jest wiele rzeczy do odkrycia. To potwierdza praktyka – zaznaczyła nasza rozmówczyni.

Złoty pociąg wyjedzie ze ściany kamienicy w Wałbrzychu

Legenda złotego pociągu rozpala wyobraźnię. Wszystko wskazuje na to, że teraz – chociaż w niecodzienny sposób – zmaterializuje się. Dlaczego? Za sprawą muralu, który ozdobi ścianę Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112, przy skrzyżowaniu z ul. II Armii. Jak będzie wyglądał?

„Rozpędzona złota lokomotywa starego typu wyjedzie z rozpędem wprost ze ściany budynku przy jednym z głównych skrzyżowań w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Wokół niej sztabki złota i równie cenne monety. Powyżej główne atrakcje Wałbrzycha skupione na jednej grafice: Zamek Książ, Stara Kopalnia, wieża widokowa w Parku Sobieskiego i góra Chełmiec” – opisuje portal walbrzych.naszemiasto.pl.

