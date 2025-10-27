Toksyczne opary i ewakuacja mieszkańców. RCB wydało alert

W miejscowości Sadów (województwo śląskie) doszło do poważnego pożaru hali zakładu meblarskiego przy ulicy Rolniczej. Ogień błyskawicznie objął cały budynek o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych. W środku znajdowały się pianki poliuretanowe, które w trakcie spalania wydzielają silnie toksyczne opary. To właśnie one spowodowały, że nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym widoczny z wielu kilometrów.

Walka z ogniem jest niezwykle trudna. Strażacy nadal nie zdołali jeszcze opanować płomieni.

Ewakuowano mieszkańców pobliskich budynków

Na miejscu działa 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości, w tym z Lublińca, Kochcic, Sadów, Koszęcina, Cieszowej, Wierzbia, Kochanowic, Rusinowic i Solarni.

Do rozpoznania sytuacji strażacy użyli drona z kamerą termowizyjną, który pomaga ustalić ogniska pożaru i kierunek rozprzestrzeniania się dymu. Zbudowano również magistralę wodną, aby zapewnić ciągły dopływ wody do miejsca akcji. Ratownicy skupiają się nie tylko na gaszeniu hali, ale też na zabezpieczeniu sąsiednich budynków i terenów, by ogień nie rozprzestrzenił się dalej.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dla bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców z okolicznych posesji.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców powiatu lublinieckiego ostrzegawczy SMS-owy alert.

„Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Sadowie (powiat lubliniecki). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna” – czytamy w wiadomości. Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie powiatu lublinieckiego (Śląskie).

Służby apelują, by unikać przebywania na otwartej przestrzeni i nie wdychać dymu, który może być groźny dla zdrowia. Sytuacja jest wciąż rozwojowa, a akcja gaśnicza trwa.

