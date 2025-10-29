Dodaj tę przyprawę do znicza. Będzie świecić dłużej

W sobotę w Polsce obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkim Świętych. W kościele katolickim święto to jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. Katolicy obchodzą je ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.

1 listopada. Polacy rocznie kupują 300 mln zniczy

Dla wielu Polaków to dzień, na który porządkujemy na cmentarzach groby naszych bliskich, stawiamy na nich kwiaty oraz zapalamy znicze. Szacuje się, że w ciągu roku kupujemy około 300 mln zniczy i wydajemy na nie 600-700 mln złotych. Często szukamy tych, które palić się będą jak najdłużej i długo nie będą wymagać wymiany wkładu.

Często znicze gasną, pomimo tego, że wciąż jest w nich wosk oraz knot. Okazuje się, że każdy z nas ma w swoim domu środek, który wydłuża żywotność znicza. Jest nim sól kuchenna.

Zdaniem ekspertów najdłużej palą się znicze z metalu lub grubego szkła – płomień jest najlepiej chroniony przed warunkami zewnętrznymi, wiatrem czy wilgocią. Znicze plastikowe nagrzewają się szybciej, co powoduje nierównomierne spalanie wkładu i przedwczesne gaśnięcie.

W skład wkładu wchodzić mogą różne woski. Popularne są znicze parafinowe, stearynowe lub z wosku pszczelego. Te pierwsze są tańsze, ale z niższą ceną wiąże się krótszy czas spalania. Znicze ze stearyną palą się wolniej i płomieniowi nie towarzyszy dymienie czy kapanie. Szukając najdłużej palącego się znicza, warto wybrać ten o większej masie, grubym knocie i dobrej osłonie przed warunkami atmosferycznymi.

Sól przydatna na cmentarzu

Sól kuchenna okazuje się zaskakująco przydatna. Żywotność znicza wydłużyć może wsypanie pół łyżeczki soli do znicza. Jej zalety są różnorakie: pochłania wilgoć i stabilizuje temperaturę, dzięki czemu wydłuża się czas spalania knota. Wosk nie topi się tak szybko, a płomień jest równiejszy.

Dzięki soli znicz ma jaśniejszy płomień i nie kopci.

Czytaj też:

Kiedy trzeba iść na mszę we Wszystkich Świętych? Kościół wyjaśnia zasadyCzytaj też:

Podróże pociągami na Wszystkich Świętych. PKP przekazało ważną informację