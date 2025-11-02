Ochłodzenie między sąsiadami. Relacje Polska-Ukraina coraz gorsze?

Według badania United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 10–13 października 2025 roku, aż 65,5 procent Polaków uważa, że stosunki między Polską a Ukrainą uległy pogorszeniu.

Z tej grupy 49,1 procent badanych uznało, że relacje „raczej się pogorszyły”, a 16,4 procent było zdania, że „zdecydowanie się pogorszyły”.

Jedynie 8,6 procent ankietowanych dostrzega poprawę relacji – 8,1 procent mówi o „raczej poprawie”, a 0,5 procent o „zdecydowanej poprawie”. Z kolei 21,4 procent respondentów nie zauważyło żadnych zmian w stosunkach między oboma krajami, natomiast 4,5 procent nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pogorszenie relacji częstsze niż rok wcześniej

W porównaniu z badaniem z 2024 roku, liczba osób, które wskazują na pogorszenie relacji polsko-ukraińskich, wzrosła z 61,3 do 65,5 procent. Spadł odsetek osób niezdecydowanych – w poprzednim roku brak opinii zadeklarowało 8,9 procent respondentów.

Nieco wzrosła natomiast liczba osób, które widzą poprawę – z 7,9 procent w 2024 roku do 8,6 procent w 2025 roku.

Opinie Polaków różnią się w zależności od sympatii politycznych

Z badania wynika, że 5 procent wyborców partii rządzącej zauważa poprawę relacji z Ukrainą, podczas gdy 65 procent twierdzi, że się pogorszyły (w tym 63 procent wskazuje „raczej się pogorszyły”, a 2 procent – „zdecydowanie się pogorszyły”).

Wśród wyborców opozycji sytuacja wygląda nieco inaczej: 12 procent widzi poprawę, a 5 procent nie ma zdania. 44 procent uważa, że relacje „raczej się pogorszyły”, natomiast 20 procent mówi o „zdecydowanym pogorszeniu”.

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) oraz CAWI (Computer Assisted Web Interview – ankieta internetowa wspomagana komputerowo) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

