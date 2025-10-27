Polska będzie musiała przyjąć migrantów? Takie są plany UE

UE postanowiła uregulować kwestie związane z polityką migracyjną. W tym celu przyjęto tzw. pakt migracyjny. Opiera się on na czterech filarach dotyczących m.in. wzmocnienia granic zewnętrznych UE oraz ujednolicenia procedur azylowych. Najwięcej kontrowersji wzbudził tzw. system solidarności.

Polska będzie musiała przyjąć migrantów?

Składa się on z trzech elementów. Pierwszy z nich to relokacja, a więc przyjęcia przez dane państwa członkowskie migrantów z państw, które są najbardziej dotknięte problemem migracji. Jeśli dany kraj nie zdecyduje się na taki krok, będzie musiał zapłacić 20 tys. euro za każdą osobę, której nie przyjmie.

Ostatni element, czyli pomoc operacyjna, zakłada wysyłanie służb lub ekspertów do tych miejsc w UE, gdzie problem migracji jest największy.

W związku z przyjęciem przez Polskę dużej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy oraz presję migracyjną na granicy polsko-białoruskiej, nasze władze zabiegały o przyznanie specjalnego statusu, dzięki któremu bylibyśmy zwolnieni z przymusowego przyjmowania migrantów.

Pakt migracyjny. Polska ze specjalnym statusem

Według nieoficjalnych doniesień KE zdecydowała się na przyznanie Polsce specjalnego statusu. Alicja Kępka, ekspertka w departamencie spraw międzynarodowych i migracji MSWiA podkreśliła w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że w wyniku dyskusji z KE ustalono, że „Polska będzie stosować się tylko do tych rozporządzeń, które zapewnią nam bezpieczeństwo i pozwolą zachować standardy w krajowej polityce migracyjnej”.

– Jeśli Polska trafi do grupy państw stojących w obliczu znaczącej sytuacji migracyjnej, rząd uzyska prawo do potwierdzenia częściowego lub całkowitego wyłączenia ze zobowiązań solidarnościowych w postaci relokacji oraz wkładów finansowych lub sprzętowo-personalnych – tłumaczyła ekspertka.

Przedstawicielka MSWiA dodała, że ta decyzja KE w stosunku do Polski ma obowiązywać dłużej niż rok. Alicja Kępka przypomniała również, że stanowisko rządu w sprawie przyjmowania migrantów jest spójne od grudnia 2023 roku.

– Donald Tusk jednoznacznie stwierdził, że obecnie i w przyszłości Polska nie przyjmie nikogo w ramach relokacji. W rozmowach z władzami UE od samego początku sprzeciwialiśmy się nie tylko partycypowaniu Polski w mechanizmie solidarności, ale także mechanizmowi jako takiemu – zaznaczyła.

