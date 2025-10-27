Poparcie dla rządu wzrosło. Ale Tusk i tak ma wielki powód do zmartwień

Fundacja Centrum Badania Opinii Publicznej w ten poniedziałek (27 października) opublikowała wyniki badania, które przeprowadzone zostało między 2 a 13 października. Widać znaczącą różnicę, gdy sondaż porówna się z podobnym, realizowanym między 11 a 22 września tego roku.

Z poprzedniego badania wynikało, że rząd, który działa pod szyldem Koalicji 15 Października, popierało zaledwie 29 procent respondentów. Jeśli chodzi o niezadowolenie z efektów pracy Rady Ministrów – negatywną ocenę wystawiło premierowi i jego podwładnym 55% badanych. Z opracowaniem wyników wrześniowego sondażu zapoznać można się w tym miejscu.

Nowe badanie jest bardziej optymistyczne dla Koalicji Obywatelskiej i spółki. „W październiku opinie na temat rządzącego gabinetu wyglądają nieco korzystniej” – zauważają eksperci CBOS.

Najnowszy sondaż CBOS. Czy Polacy są zadowoleni z trzeciego rządu Donalda Tuska? Taki procent wyborców popiera ludzi u władzy

Wrześniowe badanie przeprowadzono przy użyciu metod wywiadu: bezpośredniego (podczas rozmowy przedstawiciel CBOS wypełnia stosowną ankietę według odpowiedzi udzielanych mu na bieżąco przez rozmówcę), telefonicznego i wspomaganego komputerowo (pracownik używa w trakcie wywiadu dedykowanej strony internetowej). Na pytania odpowiadała reprezentatywna, imienna próba pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Na pytanie: „czy popierasz rząd”, odpowiedzi: „tak” udzieliło – 31% respondentów. Na tyle samo procent rząd Tuska liczyć mógł w styczniu tego roku (najwyższe poparcie w historii miał natomiast w kwietniu i maju 2024 r. – 37%). Koalicja 15 Października ma więc o 2% więcej zwolenników w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Z badania CBOS wynika, że koalicja ma też znaczący procent przeciwników – konkretnie 45% (o jeden punkt procentowy mniej w porównaniu z wrześniem).

Ponad połowa Polaków źle ocenia Radę Ministrów

A ile osób negatywnie ocenia prace Rady Ministrów? Tyle samo, co we wrześniu – 55%. Rząd Tuska ma jednak więcej pozytywnych ocen w porównaniu z poprzednim miesiącem – 35% (czyli wzrost o 3 p.p.).

