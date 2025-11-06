Matecki w centrum skandalu. Poseł PiS może mieć poważne problemy

Dariusz Matecki wywołał kolejny skandal. Poseł Prawa i Sprawiedliwości komentował na antenie Telewizji Republika postępowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry.

Ziobro trafi do aresztu?

Prokuratura złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. – Wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw - przekazała Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Według ustaleń prokuratury, były minister sprawiedliwości założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Polska prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze kierowanie grupą przestępczą, mającą z Funduszu Sprawiedliwości wyprowadzić 150 mln zł.

Matecki skandalicznie o polskich służbach

W momencie, gdy prokuratura informowała o szczegółach sprawy, Zbigniew Ziobro przebywał z wizytą na Węgrzech. W związku z tym pojawiły się pytania, czy polityk zdecyduje się wystąpić o azyl.

Dariusz Matecki odniósł się do hipotetycznej sytuacji, gdy taki azyl faktycznie zostałby przyznany a polscy funkcjonariusze mieliby rzekomo próbować zatrzymać polityka PiS. Nawiązał w ten sposób do słów Waldemara Żurka, który oświadczył, że jeśli Zbigniew Ziobro otrzyma azyl polityczny na Węgrzech, to w sprawę mogą zostać zaangażowani łowcy cieni z CBŚP.

– Jeśli jakiś tak zwany łowca cieni próbowałby zatrzymać polityka, gdyby minister Ziobro dostał azyl, to na terenie niezależnego, suwerennego państwa, to taki łowca cieni powinien być po prostu odstrzelony przez służby węgierskie. Inaczej tego nie da się określić – ocenił Dariusz Matecki.

Matecki wywołał skandal. Joński zawiadamia prokuraturę

Te słowa oburzyły Dariusza Jońskiego. Polityk KO zapowiedział złożenie w tej sprawie doniesienia do prokuratury. „Poseł PiS publicznie nawołuje do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa. Powiedzieć zdrajca Polski to jak nic nie powiedzieć. Mamy tutaj publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni czyli art. 255 kodeksu karnego” – wyjaśnił.

Oburzenia nie ukrywał także Tomasz Siemoniak. „Dariusz Matecki, który rozpływa się w zachwytach nad fizyczną eliminacją polskich policjantów, daje tym samym pokaz nie tylko nienawiści do munduru, ale również nienawiści do Polski. Usta pełne frazesów w stylu »murem za polskim mundurem« a rzeczywistość zupełnie inna” – komentował polityk KO.

Zbigniew Ziobro na konferencji w Budapeszcie. „Dzieje się zemsta Donalda Tuska”