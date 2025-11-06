Zbigniew Ziobro na konferencji w Budapeszcie. „Dzieje się zemsta Donalda Tuska”

– Dzieje się. Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę w tym przypadku przez złożenie wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy – zaczął Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej. Zdaniem posła PiS premier ma ku temu powody, bo „jako prokurator generalny, minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska”.

Wkrótce więcej informacji